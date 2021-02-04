Английский Саутгемптон по мотивам поражения от Манчестер Юнайтед (0:9) в 22-м туре Премьер-лиги выдвинул серьезные претензии к судейству.

"Святые" попросили АПЛ в дальнейшем не назначать двух арбитров-ветеранов на матчи команды, сообщает BBC.

Безумный голепад в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0

В "черный список" Саутгемптона попал рефери поединка против МЮ 52-летний Майк Дин, а также резервный арбитр 49-летний Ли Мейсон. В злополучном матче судейская бригада выгнала двух игроков Саутгемптона – Янкевица за зверский фол против Мактоминая и Беднарека за нарушение правил на Марсьяле в собственной штрафной.

Во втором эпизоде ​​польский защитник был удален Дином после просмотра VAR, хотя сначала получил желтую карточку. В свою очередь Мейсон судил матч против Астон Виллы 30 января, когда "святые" не получили желаемый пенальти, а после использования системы Видеоассистент рефери был отменен гол Ингза. За VAR тогда отвечал Дин.

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