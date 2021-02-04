Англійський Саутгемптон за мотивами поразки від Манчестер Юнайтед (0:9) у 22-му турі Прем'єр-ліги висунув серйозні претензії до суддівства.

"Святі" попросили АПЛ надалі не призначати двох арбітрів-ветеранів на матчі команди, повідомляє BBC.

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До "чорного списку" Саутгемптона потрапив рефері поєдинку проти МЮ 52-річний Майк Дін, а також резервний арбітр 49-річний Лі Мейсон. У злощасному матчі суддівська бригада вигнала двох гравців Саутгемптона – Янкевіца за звірячий фол проти Мактоміная і Беднарека за порушення правил на Марсьялі у власному штрафному.

У другому епізоді польський оборонець був вилучений Діном після перегляду VAR, хоча спочатку отримав жовту картку. Натомість Мейсон судив матч проти Астон Вілли 30 січня, коли "святі" не отримали бажаний пенальті, а після використання системи Відеоасистент рефері був скасований гол Інгза. За VAR тоді відповідав Дін.

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