Саутгейт: Отстранение Стерлинга было согласовано со всеми игроками сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал конфликт между защитником Джо Гомесом и форвардом Рахимом Стерлингом, который стоил последнему места в заявке на матч против Черногории.

"Мы решили оставить Рахима вне состава на матч с Черногорией в четверг.

Стерлинг прокомментировал конфликт с Гомесом, который привел к потере места в сборной Англии

Среди главных вызовов и сильных сторон нашей команды было то, что мы могли отделить соперничество на клубном уровне от выступлений в сборной. К сожалению, эмоции от матча Ливерпуль – Манчестер Сити были еще свежими.

Думаю, что для команды будет правильным то, что мы сделали. Решение принято с согласия всей команды. Важно, чтобы мы поддержали игроков и сосредоточились на матче в четверг", – подчеркнул Саутгейт в комментарии сайту FA.

Напомним, именно Стерлинг является самым результативным игроком сборной Англии в отборе на Евро-2020 – в активе одноклубника Александра Зинченко 8 голов и 6 ассистов.

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