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Саутгейт: Відлучення Стерлінга було ухвалене всіма гравцями збірної Англії

16:50 699 Читать на русском
Саутгейт: Відлучення Стерлінга було ухвалене всіма гравцями збірної Англії
Стерлінг і Саутгейт / Твіттер збірної Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував конфлікт між захисником Джо Гомесом і форвардом Рахімом Стерлінгом, який коштував останньому місця в заявці на матч проти Чорногорії.

 

"Ми вирішили залишити Рахіма поза складом на матч з Чорногорією в четвер.

Стерлінг прокоментував конфлікт з Гомесом, який призвів до втрати місця у збірній Англії

Серед головних викликів і сильних сторін нашої команди було те, що ми могли відокремити суперництво на клубному рівні від виступів у збірній. На жаль, емоції від матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті були ще свіжими.

Думаю, що для команди буде правильним те, що ми зробили. Рішення ухвалене за згодою всієї команди. Важливо, щоб ми підтримали гравців і зосередилися на матчі в четвер", – підкреслив Саутгейт у коментарі сайту FA.

Нагадаємо, саме Стерлінг є найрезультативнішим гравцем збірної Англії у відборі на Євро-2020 – в активі одноклубника Олександра Зінченка 8 голів і 6 асистів.

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Англія Англія Джо Гомес Джо Гомес Євро-2020 Англія - Чорногорія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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