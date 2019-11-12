Стерлинг прокомментировал конфликт с Гомесом, который привел к потере места в сборной Англии

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг поделился подробностями стычки с защитником Джо Гомесом, после которой игрок Манчестер Сити потерял место в составе национальной команды на матч против Черногории.

"Все знают, что значит эта игра для меня. Все знают, что я не склонен к подобному. Мы с Джо поговорили, все уладили и движемся дальше.

Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за стычки с партнером

Мы выступаем в очень эмоциональном спорте, и мне хватает мужества признать, что эмоции овладели мной. Мы движемся дальше и играем в эту игру именно потому, что любим ее.

У нас с Джо Гомесом все хорошо, мы все поняли, это продолжалось всего 5-10 секунд. Все закончено, мы идем дальше и не будем раздувать эту историю. Давайте сосредоточимся на матче в четверг", – написал Стерлинг в своем Instagram.

Сборная Англии огласила список игроков на матчи отбора к Евро-2020

Напомним, наставник англичан Гарет Саутгейт убрал представителя Манчестер Сити из заявки "трех львов" на матч отбора Евро-2020 против Черногории, который состоится 14 ноября.