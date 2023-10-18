Сборная Англии гарантировала первое место группы С в отборе на Евро-2024. Подопечные Саутгейта пропустили первыми от Италии, но забили трижды в ответ. "Три льва" досрочно квалифицировались в финальную часть турнира.

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"Считаю, что Англия сыграла очень хорошо. После пропущенного гола мы сохранили спокойствие и вернулись в игру. Второй тайм был выдающимся. Не только с точки зрения качества игры, но и по трудовой этике в команде. Игроки проделали невероятную работу в обороне.

Думаю, что мы попали в, пожалуй, самую тяжелую группу, где играли Англия, Италия и Украина. С самого начала после победы в Неаполе и игры с Украиной мы стабильно демонстрировали хорошие результаты. Мне нравится работать с этой группой игроков, они очень особенные", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

На второе место группы С претендуют Украина и Италия, которые сыграют между собой в последнем туре квалификации. Подопечные Реброва пока что впереди на три пункта, но "Скуадра Адзурра" имеет игру в запасе. В случае одинакового количества очков преимущество будет иметь Италия, выигравшая очный матч.

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