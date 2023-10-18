Збірна Англії гарантувала собі перше місце групи С у відборі на Євро-2024. Підопічні Саутгейта пропустили першими від Італії, але забили тричі у відповідь. "Три леви" достроково кваліфікувалися у фінальну частину турніру.

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"Вважаю, що Англія зіграла дуже добре. Після пропущеного гола ми зберегли спокій і повернулися у гру. Другий тайм був видатним. Не лише з точки зору якості гри, а й за трудовою етикою в команді. Гравці виконали неймовірну роботу в обороні.

Думаю, що ми потрапили у, мабуть, найважчу групу, де грали Англія, Італія та Україна. З самого початку, після перемоги в Неаполі та гри з Україною, ми стабільно демонстрували хороші результати. Мені подобається працювати з цією групою гравців, вони дуже особливі", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

На друге місце групи С претендують Україна та Італія, які зіграють між собою в останньому турі кваліфікації. Наразі підопічні Реброва попереду на три пункти, але "Скуадра Адзурра" має гру в запасі. У випадку однакової кількості очок перевагу матиме Італія, яка виграла очний матч.

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