"На этой неделе мы сказали команде: "Если мы сможем выйти в полуфинал, то сможем пройти и в финал". И мы это уже делали. Если мы сможем выйти в финал, то можем победить. Это очевидно.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Сделать это невероятно сложно, и мы должны быть как можно ближе к идеалу. Это вызов для нас. Мы должны набрать хорошую форму еще до турнира. Над этим нужно работать каждый день, который мы проводим вместе. Мы знаем, что стабильно выступаем 3-4 года. Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022, и я думаю, что их немного", – цитирует Саутгейта Sky Sports .

Заметим, англичане лишь раз в своей истории торжествовали на Мундиале, это произошло в 1966 году на домашнем ЧМ. Сегодня, 1 апреля, состоится жеребьевка финальной части турнира. "Три льва" расположились в первой корзине.