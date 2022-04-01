"Цього тижня ми сказали команді: "Якщо ми зможемо вийти у півфінал, то зможемо пройти й у фінал". І ми це вже робили. Якщо ми зможемо вийти у фінал, то можемо перемогти. Це очевидно.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Зробити це неймовірно складно, і ми маємо бути якомога ближчими до ідеалу. Це виклик для нас. Ми маємо набрати хорошу форму ще до турніру. Над цим потрібно працювати кожен день, який ми проводимо разом. Ми знаємо, що стабільно виступаємо упродовж 3-4 років. Англія – одна з команд, яка може виграти ЧС-2022, і я думаю, що їх небагато", – цитує Саутгейта Sky Sports.

Зауважимо, англійці лише раз у своїй історії тріумфували на Мундіалі, це сталось в 1966 році на домашньому ЧС. Сьогодні, 1 квітня, відбудеться жеребкування фінальної частини турніру. "Три леви" розташувались у першому кошику.

ЧС-2022: експрес-представлення учасників Мундіалю – визначено кошики перед жеребкуванням