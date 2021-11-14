"Существует не так много рабочих мест и быть тренером сборной Англии – огромная привилегия, поэтому я очень ответственно отношусь к этой работе.

Саутгейт вызвал в сборную Англии героя старта сезона АПЛ

Занимать этот пост значит для меня очень многое", – приводит слова 51-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что Гарет Саутгейт возглавил "Трех львов" в сентябре 2016 года после трех лет во главе сборной Англии U-21. Англичане под его руководством взяли бронзовые медали Лиги наций 2018/19 и дошли до финала Евро-2020.

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