Полузащитник лондонского Кристал Пелас Конор Галлахер получил дебютный вызов в национальную команду. Права на него принадлежат Челси.

21-летний хавбек довызван в лагерь "Трех львов", сообщает официальный твиттер сборной.

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Галлахер может дебютировать за Англию в финальном туре квалификации к ЧМ-2022. Британцы встретятся с Сан-Марино на выезде. Звезда Пелас оказался в сборной из-за кадровых потерь. Во встрече с апеннинцами Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на Хендерсона, Грилиша, Стерлинга, Маунта и Шоу.

К слову, в нынешнем сезоне Конор Галлахер провел 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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