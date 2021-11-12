ЧМ-2022, отбор

Группа I

Англия – Албания – 5:0

Голы: Магуайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28

Андорра – Польша – 1:4

Голи: Цервос, 45 – Левандовски, 5, 73, Юзвяк, 11, Милик, 45+2

Венгрия – Сан-Марино – 4:0

Голы: Собослаи, 6, 83, Газдаг, 22, Вечеи, 88

Группа F

Дания – Фарерские острова – 3:1

Голы: С. Ольсен, 18, Бруун-Ларсен, 63, Меле, 90+3 – К. Ольсен, 90

Австрия – Израиль – 4:2

Голы: Арнаутович, 51 (п), Шауб, 62, 72, Забитцер, 84 – Биттон, 33, Перец, 59

Молдова – Шотландия – 0:2

Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65

Группа С

Северная Ирландия – Литва – 1:0

Гол: Саткус, 18 (авт)

Италия – Швейцария – 1:1

Голы: Ди Лоренцо, 36 – Видмер, 18

Шотландия свой поединок против Молдовы сыграла раньше. Победа "скоттов" сделала бессодержательной дальнейшую борьбу в группе F. Дания уже давно гарантировала себе путевку на ЧМ-2022 и теперь сосредоточилась только на одном – отстоять звание единственной сборной в европейской квалификации, не пропустившей ни одного гола. Казалось, Фарерские острова не тот соперник, способный это изменить, но именно эта скромная сборная прервала сказку "викингов".

Шотландия уверенно обыграла Молдову и стала первой участницей плей-офф квалификации на ЧМ-2022

Сборная Израиля выиграла первый тайм против Австрии благодаря классному удару Биттона со штрафного. Хозяева отыгрались в начале второй половины. Арнаутович реализовал пенальти. Однако совсем скоро израильтяне снова были впереди. Манор Соломон подал угловой, мяч после рикошетов добрался до Переца, который отправил его в сетку. На этот раз австрийцы ответили еще оперативнее. Точным ударом с линии штрафной отличился Шауб. Чуть позже Шауб оформил дубль, а на исходе матча Забитцер роскошным ударом закрепил победу Австрии.

Андорра и так была аутсайдером матча против Польши, да еще и на 13 секунде осталась в меньшинстве. Рикард Фернандес получил прямую красную за удар локтем. На 5-й минуте Левандовски открыл счет, впоследствии Юзвяк удвоил преимущество. Казалось, все идет к разгрому. На последней минуте первого тайма хозяева неожиданно один мяч отквитали, но Милик тоже забил еще до свистка. Во второй половине голов было поменьше – еще один мяч в свой актив записал Левандовски. На этом все.

У сборной Англии роскошный календарь завершения квалификации. Теперь команде Гарета Саутгейта достаточно ничьей против Сан Марино в последнем туре, чтобы одержать прямую путевку в Катар. Сегодня на Уэмбли гостила Албания и не смогла создать хотя бы намека на сопротивление. В первой половине хозяева буквально разнесли соперника, забив пять "сухих" мячей. Трижды отличился Харри Кейн. Если кто-то ждал продолжения во втором тайме, то остался разочарованным. Больше голов не было. Англия и Польша гарантировали выход из группы и в заочной борьбе разыграют первое место. Шансы британцев на него значительно выше.

Венгрия разгромила Сан-Марино – одну из двух команд в этом отборе, которые так и не набрали ни одного очка. Литва завершила свою квалификацию поражением от Северной Ирландии. Все решил автогол Сауткуса.

Италия расписала ничью со Швейцарией в битве за прямую путевку на Мундиаль – всё решится в последнем туре