"Існує не так багато робочих місць і бути тренером збірної Англії – величезний привілей, тому я дуже відповідально ставлюсь до цієї роботи.

Саутгейт викликав у збірну Англії героя старту сезону АПЛ

Займати цю посаду означає для мене дуже багато", – наводить слова 51-річного фахівця журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Нагадаємо, що Гарет Саутгейт очолив "Трьох левів" у вересні 2016-го після трьох років на чолі збірної Англії U-21. Англійці під його керівництвом взяли бронзові медалі Ліги націй 2018/19 і дійшли до фіналу Євро-2020.

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