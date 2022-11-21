Иран сделал 6 замен в матче с Англией, и поэтому его соперник автоматически получил право сделать такое же количество замен.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш сделал шесть замен в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Подобное событие впервые случилось на ЧМ в рамках матча групповой стадии турнира.

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Как известно, шестая замена разрешена только на стадии плей-офф в дополнительное время. Но сборная Ирана не будет наказана. Gazzetta dello Sport отмечает, что новый регламент допускает возможность шестой замены в случае получения игроком травмы головы. Именно такую травму в дебюте встречи получил вратарь иранской команды Алиреза Бейнранванд после столкновения с партнёром по команде Маджидом Хоссейни.

Что интересно, в таких ситуациях тренер соперника также имеет право сделать шестую замену – чтобы у оппонента не было преимущества. Но Гарет Саутгейт не стал пользоваться этой возможностью, и ограничился пятью заменами.

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