Матч между сборными Англии и Ирана приковывал внимание болельщиков не столько спортивной составляющей, сколько политическим антуражем. Правда, существовал интерес к игровой форме британцев, ведь летом они опозорились в Лиге наций. Футбол 24 совместно с партнёром HLIBNY DAR рассказывает, как подопечные Гарета Саутгейта развеяли все сомнения относительно своей мощи.

Иранские футболисты в основном поддерживают протесты против режима в своей стране, хотя возможность говорить об этом открыто имеют только легионеры из иностранных лиг. В таких условиях персам пришлось обратиться к языку жестов – они показательно промолчали под звуки своего гимна. На трибунах же в иранском секторе развернули баннер со словами "Женщина. Жизнь. Свобода".

BREAKING: #BNNQatar Reports



Iran's national team players have chosen not to sing the national anthem during a #WorldCup2022 match in order to support the Iranian Women's Revolution. #MahsaAmini #JinaAmini #FifaWorldCup pic.twitter.com/sT3bJZT7k6 — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 21, 2022

В сборной Англии больше занимались правами меньшинств. Харри Кейн пообещал не снимать капитанскую повязку с радугой, поддерживая права ЛГБТ-сообщества, хотя за это обещали давать желтую карточку. Впрочем, нападающий вышел в повязке со словами "Нет дискриминации", не получив за неё никаких санкций.

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Иран выставил достаточно прогнозируемый состав. Как и ожидалось, Сердар Азмун на поле не вышел, продолжая восстанавливаться от повреждения. Гарет Саутгейт, в свою очередь, решил перейти на схему 4-3-3, хотя в Лиге наций его команда работала в 3-4-3. Сам лайн-ап выглядел максимально логично – все футболисты, в целесообразности выхода которых возникали хоть какие-то сомнения, остались в запасе.

О сборной Ирана в этом матче особо сказать нечего. У подопечных Карлуша Кейруша все пошло наперекосяк еще на 9-й минуте, когда голкипер Бейраванд столкнулся с Маджидом Хоссейни – вратарь разбил себе лицо. Врачи очень долго колдовали над ним и даже позволили продолжить игру, но на 19-й минуте Алирезу пришлось выносить на носилках. Вместо него вышел Хоссейн Хоссейни.

Сборная Англии смогла успокоить своих болельщиков. Никаких признаков летнего кризиса британцы не продемонстрировали. На поле играла классическая команда Гарета Саутгейта, которую мы привыкли видеть на предыдущих крупных турнирах – "три льва" качественно держали мяч, работали в высоком темпе, интенсивно прессинговали после потерь, однако никуда не спешили.

Это было скучно, но очень эффективно. Уже на 8-й минуте Магуайр мог замыкать кросс от Кейна ударом в пустые, но Харри не попал. На 30-й отличиться мог Маунт, который замыкал передачу Сака на ближний угол вратарской – неточно. Еще через две минуты Магуайр пробил после навеса с углового, попав в перекладину.

В конце концов, англичане прошили Хоссейни на 36-й минуте. Шоу выполнил навес с левого фланга, а Беллингем отклеился от защитника и фантастическим ударом головой забросил мяч в дальнюю девятку. 1:0.

Очередная подача на 43-й минуте завершилась вторым голом – это Сака получил скидку от Магуайра и пробил из пределов штрафной в правую девятку. 2:0. Еще через три минуты Стерлинг замкнул прострел Кейна на линию вратарской – 3:0. После этого все вопросы относительно победителя были закрыты.

Англия не стала устраивать резню в компенсированные 15 минут. Интересно, что до перерыва британцы провели аж 366 передач – в истории чемпионатов мира это второй самый высокий показатель в первых таймах. Больше пасов провела только Испания в матче с Россией в 2018 году. Иран же имел всего 46 пасов.

В первой трети второго тайма подопечные тоже Гарета Саутгейта не поднимали обороты. Впрочем, Иран все равно не смог проснуться, за что прилетело наказание. На 63-й минуте Сака открылся на правом краю штрафной, получил передачу от Стерлинга, качнул защитника и бахнул в дальний угол – 4:0.

Иран уже на 65-й неожиданно огрызнулся эффектной комбинацией с проникающим пасом на Тареми. Форвард Порту завершил вышел на рандеву с Пикфордом и легко переиграл голкипера. 4:1 Лишь после этого Гарет Саутгейт прибегнул к кадровым перестановкам.

Англия на 70-й минуте провела сразу четыре замены. Вместо Магуайра, Сака, Стерлинга и Маунта вышли Дайер, Рашфорд, Грилиш и Фоден, а чуть позже на поле появился Уилсон.

Ротация сработала мгновенно: всего через 49 секунд после появления на поле Рэшфорд завершил контратаку Англии результативным ударом с правого края штрафной – 5:1 (Кейн отдал второй ассист). Лишь двум футболистам в истории чемпионатов мира после выхода на замену удавалось забить быстрее.

На 90-й минуте Уилсон и Грилиш организовали и шестой гол (его забил Джек). Бразильскому арбитру так понравилась голевая феерия, что он компенсировал аж 10 минут. Рафаэл Клаус не прогадал – на 90+1-й Азмун пробил в перекладину ворот англичан, а на последних секундах Иран заработал пенальти. Тареми его реализовал, установив окончательный счет встречи – 6:2. Англия празднует разгром.