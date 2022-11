Матч между сборными Англии и Ирана приковывал внимание болельщиков не столько спортивной составляющей, сколько политическим антуражем. Правда, существовал интерес к игровой форме британцев, ведь летом они опозорились в Лиге наций. Футбол 24 совместно с партнёром HLIBNY DAR рассказывает, как подопечные Гарета Саутгейта развеяли все сомнения относительно своей мощи.

Иранские футболисты в основном поддерживают протесты против режима в своей стране, хотя возможность говорить об этом открыто имеют только легионеры из иностранных лиг. В таких условиях персам пришлось обратиться к языку жестов – они показательно промолчали под звуки своего гимна. На трибунах же в иранском секторе развернули баннер со словами "Женщина. Жизнь. Свобода".

BREAKING: #BNNQatar Reports



Iran's national team players have chosen not to sing the national anthem during a #WorldCup2022 match in order to support the Iranian Women's Revolution. #MahsaAmini #JinaAmini #FifaWorldCup pic.twitter.com/sT3bJZT7k6