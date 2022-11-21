Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт раскритиковал своих подопечных за пропущенные голы от иранцев в стартовом матче группы В.

"Мне это немного надоело. Конечно, стоит порадоваться тому, что мы выиграли так убедительно, что играли так хорошо большую часть времени. Мы выглядели подготовленными и хотели быть именно такой командой, как сегодня.

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Игроки хорошо справились, невзирая на большое количество остановок. Наши прессинг и перемещение были действительно хороши. Мне следовало бы порадоваться, но мы не должны пропускать два мяча на таком этапе матча. В игре со США нам нужно быть на высоте. Мы хорошо начали турнир, но должны прибавлять.

Пропущенные голы – это следствие счета и суммарно добавленных 24 минут. На такой дистанции тяжело сохранять полную концентрацию. И мы теряем эффективность, когда игра идет неторопливо", – цитирует Саутгейта BBC.

Напомним, англичане разбили Иран со счетом 6:2 и сейчас возглавляют группу В с тремя очками.

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