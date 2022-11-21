Іран зробив 6 замін у матчі з Англією, і тому його суперник автоматично отримав право зробити таку саму кількість замін.

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш зробив шість замін у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі. Подібна подія вперше сталася на ЧС у рамках матчу групової стадії турніру.

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Як відомо, шоста заміна дозволена лише на стадії плей-офф у додатковий час. Але збірну Ірану не буде покарано. Gazzetta dello Sport зазначає, що новий регламент припускає можливість шостої заміни у разі отримання гравцем травми голови. Саме таку травму у дебюті зустрічі отримав воротар іранської команди Аліреза Бейнранванд після зіткнення з партнером по команді Маджідом Хоссейні.

Що цікаво, у таких ситуаціях тренер суперника також має право зробити шосту заміну – аби опонент не мав переваги. Але Гарет Саутгейт не скористувався цією можливістю, і обмежився п'ятьма замінами.

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