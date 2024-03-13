Вчера состоялись четвертьфинальные матчи Азиатской Лиги чемпионов. Аль-Хиляль обыграл Аль-Иттихад и пробился в следующий раунд турнира. Однако эта победа имеет значительно большую ценность., что аравийский клуб установил новый мировой рекорд по количеству побед подряд – теперь это 28 матчей.

Ранее первое место удерживал валлийский Нью-Сейнтс (26 побед). Серия Аль-Хиляля началась 25-го сентября. Интересно, что клуб смог установить это достижение без главной звезды. Неймар в этом сезоне сыграв лишь 5 матчей, после чего получил очень сложную травму. Бразилец до сих пор продолжает проходить реабилитацию.

К слову, Аль-Хиляль в нынешнем сезоне не потерпел ни одного поражения в национальном чемпионате или ЛЧ. Аравийский клуб проигрывал лишь Аль-Насру и Аль-Садду (в арабской ЛЧ), а также уступил киевскому Динамо на летних сборах.