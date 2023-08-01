Защитник Стефан Савич может переехать в Аль-Шабаб. Атлетико против данного трансфера.

Черногорский защитник мадридского Атлетико Стефан Савич может сменить клуб уже этим летом – футболиста хочет видеть в своем составе саудовский клуб Аль-Шабаб. Об этом сообщает AS со ссылкой на LʼEquipe.

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По информации источника, мадридцы не желают отпускать Савича в Саудовскую Аравию – в клубе считают, что футболист и дальше будет ключевым игроком в защите команды.

Напомним, действующий контракт защитника с мадридцами завершится летом 2024 года. Савич выступает за Атлетико с лета 2015 года. В прошлом сезоне сыграл 29 матчей без результативных действий.

Аль-Шабаб в прошлом сезоне финишировал 4-м в чемпионате Саудовской Аравии. Этим летом клуб не подписывал никого из Европы, с 2020 года за него выступает Эвер Банега.

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