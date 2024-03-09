– Вы даже во время своей игровой карьеры не скрывали, что являетесь баптистом. Баптисты могут взять оружие в руки, чтобы защищать собственную страну?

– Могут и защищают. В ВСУ пошло где-то 25-30 человек из нашей церкви. Очень жаль, но некоторые уже погибли. Каждый день мы молимся за них. И за нашу Украину.

Несмачный: Мир сатаны забрал мою молодость и выжал, как лимон

Кстати, некоторые пошли в украинскую армию капелланами. Российские оккупанты, которые пришли на нашу землю – это сатанисты. Сатана зашел в мозги Путину и управляет им. Путин стал ничтожеством, им завладели бесовские силы.

– Знаете много примеров баптистов, которые отказались идти в армию?

– У нас таких нет. То, что баптисты не могут брать оружие в руки – это миф, который разгоняла еще советская пропаганда. Они называли нас сектой. На самом же деле греческое слово "баптизо" означает крещение. Баптисты – это верующие христиане, которые исповедуют крещение по вере. Мы – патриоты Украины. Защищаем нашу страну. Хотим, чтобы она была сильная и свободная, – заявил 76-летний Решко в комментарии Champion.

Вернидуб: Застрелил бы эту гниду Путина с большим удовольствием, но это не поможет