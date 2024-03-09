– Ви навіть під час своєї ігрової кар’єри не приховували, що є баптистом. Баптисти можуть взяти зброю до рук, щоб захищати власну країну?

– Можуть і захищають. В ЗСУ пішло десь 25-30 людей з нашої церкви. Дуже шкода, але деякі вже загинули. Кожен день ми молимося за них. І за нашу Україну.

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До речі, дехто пішов в українську армію капеланами. Російські окупанти, які прийшли на нашу землю – це сатаністи. Сатана зайшов у мозги Путіну і керує ним. Путін став нікчемністю, ним заволоділи бісівські сили.

– Знаєте багато прикладів баптистів, які відмовилися йти в армію?

– У нас таких немає. Те, що баптисти не можуть брати зброю до рук – це міф, який розганяла ще радянська пропаганда. Вони називали нас сектою. Насправді ж грецьке слово “баптизо” означає хрещення. Баптисти – це віруючі християни, які сповідають хрещення по вірі. Ми – патріоти України. Захищаємо нашу державу. Хочемо, щоб вона була сильна та вільна, – заявив 76-річний Решко у коментарі Champion.

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