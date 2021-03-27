"Я боялся смерти и похудел на десять килограммов. Думал, что умру. Понял, что самое важное в жизни – это здоровье.

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Кошмар от коронавируса? Он длился с 7 по 17 марта. Я был в реанимации. Самые длинные десять дней в моей жизни. Это был настоящий кошмар. В отделении интенсивной терапии нет окон. Внутри только кровати, нет ванной. Говорю вам откровенно, что боялся смерти. Это была нелегкая прогулка.

Добавьте сюда еще один момент: я страдаю клаустрофобией. Лифт вызывает у меня беспокойство. Как вы думаете, что может быть хуже для клаустрофоба, не видит свет в течение десяти дней?", – цитирует Галлиани gazzetta.it.

Напомним, сейчас 76-летний Галлиани работает в структуре Монцы, которая близка к выходу в Серию А.

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