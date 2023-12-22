Сассуоло принимает Дженоа 22 декабря в 17 туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Сассуоло – Дженоа стартует в 19:30 по киевскому времени. Команды соседствуют в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав по 16 очков после 16 туров. Дженоа не побеждает уже 4 матча Серии А, но в прошлом туре отобрала очки у Ювентуса. Сассуоло имеет трехматчевую безвыигрышную серию.

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Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе. Альберто Джилардино доверил место в основе полузащитнику сборной Украины, который в текущем сезоне сыграл за Дженоа 13 матчей в чемпионате Италии (2 гола и 1 ассист).

Где смотреть матч Сассуоло – Дженоа? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка можно в онлайне "Футбол 24".