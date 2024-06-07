Руководство Удинезе всерьёз рассматривает бывшего полузащитника "зебр" Гёкхана Инлера на должность спортивного директора клуба. Об этом информирует Mondo Udinese. Сообщается, что швейцарец турецкого происхождения завершил соответствующие курсы.

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Как информирует Tutto Udinese, у Инлера уже есть опыт ведения переговоров в роли посредника между клубами. Так, в июле 2021 года именно он стал архитектором перехода Марио Балотелли в Адана Демиспор.

Удинезе наряду с Наполи – главный клуб в карьере Гёкхана. Он провёл в составе "зебр" четыре сезона, после чего отправился в Неаполь. Из Наполи Инлер перешёл в Лестер, с которым выиграл чемпионат Англии, проведя в чемпионском сезоне только 5 матчей.

Действующим спортдиром клуба является Федерико Бальдзаретти.

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