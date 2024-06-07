Сборная Украины играет против Польши в подготовительном спарринге перед Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Это второй товарищеский матч команды Сергея Реброва перед Евро-2024, несколько дней назад наша сборная расписала "сухую" ничью с Германией. Впереди у Украины еще спарринг с Молдовой. Польша же играет первый товарищеский матч, далее будет еще один – с Турцией.

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Отчетная игра началась плохо для Украины. За 16 минут "сине-желтые" пропустили дважды. Сначала Валюкевич отличился после подачи с углового, а впоследствии преимущество поляков удвоил Зелински, который точно пробил из-за пределов штрафной, а наши защитники и Бущан оказались неготовыми.

На 30-й минуте счет вообще стал разгромным. Снова полякам помог угловой, отличился бывший украинец Тарас Романчук. Ближе к завершению первого тайма Артём Довбик один гол отыграл.

Польша – Украина: видео гола Валюкевича:

Польша – Украина: видео гола Зелински:

Польша – Украина: видео гола Романчука:

Польша – Украина: видео гола Довбика: