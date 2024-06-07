Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд сумел реанимировать карьеру и готов к переходу в другой топ-клуб.

Гринвуд полтора года не играл в футбол из-за обвинений в изнасиловании. Дело закрыли, футболист вернулся на поле и провел хороший сезон в аренде за Хетафе (10 голов и 6 ассистов).

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Манчестер Юнайтед все равно планирует продать Мейсона, а Ювентус, Боруссия Д и Атлетико хотят подписать форварда. Год назад МЮ не мог найти 22-летнему игроку новый клуб из-за вопроса имиджа.

Гринвуд теперь имеет выбор и уже его сделал. Мейсон согласился на переход в Ювентус, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он сказал об этом своим агентам. Юве уже начал переговоры с представителями МЮ.