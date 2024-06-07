Итоговая таблица коэффициентов УЕФА за сезон 2023/24 скрывает один очень неприятный парадокс.

Сразу после начала полномасштабного вторжения УЕФА запретил всем российским клубам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Впрочем, европейский футбольный Союз продолжает начислять представителям страны-террориста их наименьший коэффициент за 5 сезонов – это 4,333 балла.

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Россияне второй год подряд получают эти очки в свою копилку, не выходя на поле! Большинство европейских чемпионатов даже не мечтают заработать столько очков. Например, 5 украинских клубов за сезон 2023/24 принесли меньше – 4,100 баллов.

К счастью, возвращать россиян к цивилизованному футболу никто не собирается. Украина в следующем сезоне будет иметь 5 представителей на евроарене – Шахтер, Динамо, Кривбасс, СК Днепр-1 и Полесье.

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