Сассуоло приймає Дженоа 22 грудня в 17 турі Серії А. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу чемпіонату Італії – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Сассуоло – Дженоа стартує о 19:30 за київським часом. Команди є сусідами в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши по 16 очок після 16 турів. Дженоа не перемагає вже 4 матчі Серії А, але в минулому турі відібрала очки в Ювентуса. Сассуоло має триматчеву безвиграшну серію.

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Руслан Маліновський вийде у стартовому складі. Альберто Джилардіно довірив місце в основі півзахиснику збірної України, який у поточному сезоні зіграв за Дженоа 13 матчів у чемпіонаті Італії (2 голи і 1 асист).

Де дивитися матч Сассуоло – Дженоа? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".