Андрей Лунин продолжает собирать вокруг себя слухи об интересе европейских грандов.

Ранее с украинцем связывали МЮ, Баварию и Атлетико, а теперь к этому списку присоединился Ювентус, информирует DefensaCentral.

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Туринцы готовятся к прощанию с Войцехом Щенсны, поэтому место основного вратаря станет вакантным. Именно это и нужно Лунину, который провел мощный сезон, но после возвращения Тибо Куртуа уселся в запас Реала. Руководство "сливочных" очень довольно нынешним набором вратарей, однако статус резервиста вряд ли устраивает украинца. Ситуация должна разрешиться в ближайшие недели.

Заметим, что авторитетные источники сообщали о другом выборе Ювентуса. "Старая синьора" за 20 млн евро закрывает с Монцой переход Микеле Ди Грегорио.

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