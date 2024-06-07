После изнурительной ничьей в Германии Ребров полностью обновил стартовый состав. Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:50. Рассудительное начало встречи, в котором Малиновский травмировал Милика, который подлез под ногу Руслану. Украинцы классно зажимали соперника в прессинге, но первая же вылазка хозяев завершилась угловым и бессмысленным голом. Массовое головокружение обороны, плюс Саламон за шею прихватил Таловерова, а Бущан пускает между ног с нескольких метров.

Польша – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция товарищеского матча – Ребров удивил

"Сине-желтые" мгновенно забыли о своей игре. Плывет сборная от каких-то абсолютно банальных действий поляков, которых впервые немного погнали вперед трибуны Народового. Навес Зелиниски под пассивным присмотром Ярмоленко. Малиновский отклоняется, не менее нежно опускает голову Бондарь. Снаряд ныряет в нижний угол, а Бущан на удивление эмоционально ругается на свою оборону. Третий уже, как нож в спину. От Романчука, бывшего украинца, который так распевает польский гимн так, как не все его новые земляки способны. Зубков выпустил Тараса на угловом, опять беспомощность на стандарте, опять вратарь в полупозиции.

Такое впечатление, что позалетали все дураки за матч с немцами. По сути по игре у Польши полный НУЛЬ. Был один заброс на Буксу. Бущан хорошо отыграл, но там настолько подозрение на положение вне игры, что даже польский транслятор не довел повтор эпизода до конца, а ограничился офсайдной линией. У нас крутой дальний пас в штрафную, Тымчик чудом не прошил Скорупски с нескольких метров. Ну, и образцовая вертикальная комбинация от своей штрафной до чужой. Сидорчук на Малиновского в центр поля, тот пасует Довбику, который спокойно качает Кивйора и Саламона и пробивает мимо.

Артем исправился за первый пропущенный, ведь при обороне своих ворот поскользнулся и упал, потеряв Урбански из поля зрения. Гол и какая-то уж слишком высокая лихорадочная позиция голкипера Болоньи не стали неожиданностью. Перед моментом показали Скорупски после самой обычной нашей комбинации, не доведенной до удара. Глаза бегали, весь на нервном адреналине. Очевидно, не очень готов и Миколенко после травмы. Именно из его зоны пришел первый результативный угловой, хотя соперника у владений Бущана не было видно и близко. Заменил Виталия уже в перерыве Зинченко.

Наконец-то что-то увидели в позиционной атаке и от Польши. Зелински отдал классную диагональ на левый угол, Залевски обыграл визави и подал с левого края, Скурашь с лету дал над воротами. Тымчик снова страдает, Залевски сажает его на желтую. Довбик получил пас на правом фланге, легко обыграл Саламона и пробил с рикошетом от Кивйора мимо ворот на угловой, из которых мы сегодня только пропускать умеем.

Левандовски вышел после 60 минуты. Романчук тоже сломался, дважды сидел на газоне и таки не смог продолжить игру. Залевску в очередной раз издевательски легко обходит Тымчика и подает на дальнюю. Левандовски почему-то против Зинченко действовал. Сашко не дал Роберту попасть. Очень хорошо несколько раз проходили эти забросы Ярмоленко на Тымчика. Скорость правого защитника Динамо топ, поляки не успевают и близко. Однако сперва слишком долго смотрел в штрафную и дал Залевски заблокировать себя, а потом вальнул куда-то в сторону углового, хотя Александру никто не мешал подать нацеленнее.

Михайличенко, Цыганков и Мудрик заменили Малиновского, Ярмоленко и Зубкова. Михаил сразу же мог забивать после кобминации наших с Жироной. Пробил, к сожалению, очень высоко. Кошмар поляков продолжается. Залевски отобрал у Тымчика, рванул по флангу и остановился. Это третья замена из-за травмы. Форвард Ювентуса, вингбек Ромы и бывший украинец рискуют теперь чемпионатом Европы. Зелински имеет этот пас со стандарта, теперь подача с правого фланга со штрафного, Бущан эффектно спасает после удара Буксы.

Ванат заменил Довбика на последние 15 минут. Как же прибавил Мудрик. Классный наброс на Ваната, который падает, но Судаков подбирает и лупит а-ля Тымчик в первом тайме - напролом в голкипера, который, о Чудо, никуда из ворот не исчез. Мудрик не выключается, высоко возвращает мяч, и уже Зинченко с той же позиции на углу вратарской стреляет выше. Остро проходит наш вингер Челси, но последний пас некому замкнуть.

Поляки проснулись в конце встречи. Левандовски благодаря гению Буксы (стеночка с пяточкой) вырвался на оперативный простор, Бущан выручил. Пухач издали стреляет, наш подбор сегодня отсутствует, как класс. В очередной раз сейвит кипер Динамо, вновь и вновь исправляясь за не совсем уверенные действия при пропущенных голах. Как-то не очень в тему вышел Зинченко, чьи пасы тормозили возможности быстрых переходов. Ванат больше сосредоточился на том, чтобы нарисовать пенальти, чем обойти Скорупски на 90+4. Мешанина игроков основы с запасом не впечатлила, второй состав Польши выжал больше позитива, чем наши резервы. Стартовый состав должны увидеть уже против Молдовы.

Украина выстояла в Германии перед Евро-2024 – 33 удара, гол Довбика из офсайда, эксперименты Реброва и 5:3 по попаданиям