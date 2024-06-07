Товарищеский матч

Румыния – Лихтенштейн – 0:0

Сборная Румынии опростоволосилась в домашнем матче с Лихтенштейном. В Бухаресте команда Эдварда Йорденеску не сумела забить скромному Лихтенштейну – встреча завершилась нулевой ничьей. Единственное, что оправдывает тренера – решение экспериментировать с составом. В этой игре Йорденеску проверил в действии многих резервистов.

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Как информирует портал GSP, экс-тренер Шахтёра и Динамо Мирча Луческу не выдержал этого позора и покинул VIP-ложу задолго до финального свистка. После матча Луческу раскритиковал решение Федерации футбола Румынии провести этот матч. "Особое значение имели не результаты, а подготовка. Мы играли против команды, которая не бежала дальше центра поля. Не думаю, что это был самый подходящий спарринг-партнер перед чемпионатом Европы. Ни одна команда не сыграет так на Евро-2024, как Лихтенштейн", – отметил Мирча.

Первый матч на Евро-2024 Румыния сыграет с Украиной 17 июня.