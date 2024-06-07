Товарищеские матчи

Англия – Исландия – 0:1

Гол: Торстейссон, 12

Германия – Греция – 2:1

Голы: Хаверц, 56, Гросс, 89 – Масурас, 34

Шотландия – Финляндия – 2:2

Голы: Хосконен, 54 (авт), Шенкленд, 58 – Каллман, 72, Атман, 85 (п)

Юлиан Нагельсманн заставляет нервничать хозяев Евро-2024. В двух спаррингах перед началом турнира Германия не смогла уверенно разобраться с двумя более слабыми соперниками. Против Украины была ничья без голов, а там "Бундестим" хоть имели игровое преимущество и вполне заслуживали победы.

Сегодня же греки были теми, кто больше заслуживал успеха. Они открыли счет в середине первого тайма, Масурас с линии штрафной четко пробил под стойку ворот. Германия больше держала мяч, но создавала меньше моментов. Отыграться удалось в начале второго тайма. Кай Хаверц воспользовался провалом в обороне гостей. Решающий гол забил Паскаль Гросс – очень красивым ударом.

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Англия также сыграла не так, как подобает главному фавориту Евро-2024. Хотя Гарет Саутгейт сыграл вполне главным составом. Впрочем, в отличие от Германии "Три льва" таки были лучшей командой на поле. Просто почему-то не складывалось с завершающим ударом у лидеров. И Гордон, и Палмер. В свою очередь, Исландия забила в самом начале встречи. Торстейссон расшатал защитников и вогнал мяч точно в угол ворот. Оказалось, что это гол стал единственным в матче. Обе команды вроде и играли больше в атаку, но результата это не принесло.

Шотландия, которая в матче-открытии Евро-2024 будет играть с Германией, не удержала победу над Финляндией. Скотты на старте второго тайма забили два гола, после чего тренер начал массово проводить замены. Очевидно, это не пошло команде, потому что Суоми смогла отыграться.

Стоит заметить, что в Англии, Германии и Шотландии больше товарищеских матчей не будет. Следующие матчи они сыграют уже в рамках чемпионата Европы.