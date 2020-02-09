Сассуоло завдяки голу Бога на останніх хвилинах здобув вольову перемогу над СПАЛом: 23-й тур Серії А, неділя

В рамках матчу 23-го туру чемпіонату Італії СПАЛ зазнав прикрої поразки від Сассуоло. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 23-й тур

СПАЛ – Сассуоло – 1:2

Голи: Боніфаці, 23 – Капуто, 65 (пен), Бога, 90

Брешія – Удінезе – початок о 16:00

Дженоа – Кальярі – початок о 16:00

Наполі – Лечче – початок о 16:00

Парма – Лаціо – початок о 19:00

Інтер – Мілан – початок о 21:45

Тур відкривав поєдинок у Феррарі між СПАЛом та Сассуоло. Господарі вийшли вперед у середині першого тайму після подачі зі стандарту та вдалого відскоку на Боніфаці – Кевін забив з метру в порожні ворота. До перерви рахунок не змінився, однак у другому таймі гра пішла на зустрічних курсах. Це призвело до голу Сассуоло з пенальті на 65-й хвилині (його заробив Бога), який реалізував Капуто.

Петанья за кілька хвилин міг принести перемогу СПАЛу ударом метрів з 18-ти – Консільї перевів м'яч у стійку. Надалі матч вирівнявся, але на 90-й хвилині гості змогли забити другий гол зусиллями Бога, який замкнув класний навіс Беррарді на лівий край штрафного. Феррарці капітулювали.

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