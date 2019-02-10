Ювентус легко обыграл Сассуоло в 23-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Сассуоло – Ювентус на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Сассуоло – Ювентус – 0:3

Голы: Хедира, 23, Роналду, 70, Джан, 86

Туринцы на выезде не испытали проблем с Сассуоло. Стоит заметить, что Криштиану Роналду забил свой 20-й гол в составе "старой синьоры".

Ювентус на выезде разгромил Сассуоло: 23 тур Серии А, матчи воскресенья

После этой победы Ювентус набрал 63 очка и продолжает идти в чемпионате без поражений, Сассуоло с 30 пунктами остался на 11 позиции.