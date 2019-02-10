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Сассуоло – Ювентус – 0:3 – видео голов и обзор матча

10 февраля 23:00 52 Читати українською
Сассуоло – Ювентус – 0:3 – видео голов и обзор матча
Сассуоло – Ювентус – 0:3 – видео голов и обзор матча

Ювентус легко обыграл Сассуоло в 23-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Сассуоло – Ювентус на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Сассуоло – Ювентус – 0:3

Голы: Хедира, 23, Роналду, 70, Джан, 86

Туринцы на выезде не испытали проблем с Сассуоло. Стоит заметить, что Криштиану Роналду забил свой 20-й гол в составе "старой синьоры".

Ювентус на выезде разгромил Сассуоло: 23 тур Серии А, матчи воскресенья

После этой победы Ювентус набрал 63 очка и продолжает идти в чемпионате без поражений, Сассуоло с 30 пунктами остался на 11 позиции.

Италия23 турЧітта дель Трікольоре (Реджо-нель-Емілія)

Сассуоло - Ювентус: Воскресенье 10 февраля 2019

Сассуоло
Матч окончен
0 : 3
Ювентус
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