Сассуоло – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ювентус легко обіграв Сассуоло в 23-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Сассуоло – Ювентус на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Сассуоло – Ювентус – 0:3

Голи: Хедіра, 23, Роналду, 70, Джан, 86

Туринці на виїзді не відчули проблем із Сассуоло. Варто зауважити, що Кріштіану Роналду забив свій 20-й гол у складі "старої синьйори".

Ювентус на виїзді розтрощив Сассуоло: 23 тур Серії А, матчі неділі

Після цієї перемоги Ювентус набрав 63 очки і продовжує йти в чемпіонаті без поразок, Сассуоло з 30 пунктами залишився на 11 позиції.