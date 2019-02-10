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Сассуоло – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу

23:00 254 Читать на русском
Сассуоло – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Сассуоло – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ювентус легко обіграв Сассуоло в 23-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Сассуоло – Ювентус на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Сассуоло – Ювентус – 0:3

Голи: Хедіра, 23, Роналду, 70, Джан, 86

Туринці на виїзді не відчули проблем із Сассуоло. Варто зауважити, що Кріштіану Роналду забив свій 20-й гол у складі "старої синьйори".

Ювентус на виїзді розтрощив Сассуоло: 23 тур Серії А, матчі неділі

Після цієї перемоги Ювентус набрав 63 очки і продовжує йти в чемпіонаті без поразок, Сассуоло з 30 пунктами залишився на 11 позиції.

Італія23 турЧітта дель Трікольоре (Реджо-нель-Емілія)

Сассуоло - Ювентус: Неділя 10 лютого 2019

Сассуоло
Матч завершено
0 : 3
Ювентус
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Італія Відеоновини Сассуоло - Ювентус Ювентус Ювентус Сассуоло Сассуоло
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