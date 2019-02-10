toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ АТЛЕТИК - БАРСЕЛОНА

Фрозиноне сенсационно обыграл Сампдорию, Аталанта в волевом стиле обыграла СПАЛ: 23 тур Серии А, матчи воскресенья

18:11 13 Читати українською
Фрозиноне сенсационно обыграл Сампдорию, Аталанта в волевом стиле обыграла СПАЛ: 23 тур Серии А, матчи воскресенья
Радость игроков Фрозиноне / Твиттер ФК Фрозиноне

В матче 23 тура Серии А Болонья и Дженоа расписали мировую, Торино оказался сильнее Удинезе. Счет и отчет читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Болонья – Дженоа – 2:1

Голы: Дестро, 17, Сапата, 79 – Лерагер, 33

Аталанта – СПАЛ – 2:1

Голы: Иличич, 57, Сапата, 79 – Петанья, 8

Сампдория – Фрозиноне – 0:1

Гол: Чиофани, 25

Торино – Удинезе – 1:0

Гол: Айна, 31

Удаление: Де Майо, 90+7

Сассуоло – Ювентус – начало матча в 19:00

Милан – Кальяри – начало матча в 21:30

Болонья не смогла удержать преимущество над Дженоа. Дестро открыл счет на 17 минуте, однако Лерагер очень быстро сравнял его. Команды имели возможности во втором тайме, однако больше забить им так и не удалось.

Болонья после этой игры имеет 18 очков и все еще располагается рядом с зоной вылета, Дженоа с 25 пунктами расположилась на 13 позиции.

Аталанта в волевом стиле вырвала победу над СПАЛом. "Бергамаски" пришлось отыгрываться, ведь в самом дебюте игры СПАЛ вышел вперед благодаря голу Петаньи. Отыграться удалось во второй половине, Иличич отличился с передачи Сапаты. А в конце игры Дуван принес победу Аталанте.

Аталанта набрала 38 очков и поднялась на 4 место, СПАЛ с 22 пунктами остался на 14 позиции.

Фрозиноне сенсационно обыграл Сампдорию. Аутсайдерам удалось забить при минимуме моментов у ворот Аудеро в первом тайме, а вот генуэзцы имели несколько возможностей сравнять счет, однако гостям удалось удержать сенсационный результат.

Благодаря этой победе Фрозиноне набрал 16 пунктов и улучшил свои шансы остаться в Серии А на следующий сезон, Сампдория с 33 очками опустилась на 9 место.

Торино минимально одолел Удинезе. Единственный гол в первом тайме на счету Айны с передачи Ансальди. Удинезе еще и остался в меньшинстве из-за удаления Де Майо, поэтому Торино праздновал победу.

Благодаря своей победе Торино набрал 34 очка и поднялся на 8 место, Удинезе с 19 пунктами остался рядом с зоной вылета.

Италия23 турАтлети Адзурри д'Италия (Бергамо)

Аталанта - СПАЛ: Воскресенье 10 февраля 2019

Аталанта
Матч окончен
2 : 1
СПАЛ
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Фрозиноне Фрозиноне СПАЛ СПАЛ Аталанта - СПАЛ Болонья - Дженоа Милан - Кальяри Сампдория - Фрозиноне Сассуоло - Ювентус Торино - Удинезе Ювентус Ювентус Милан Милан Сампдория Сампдория Аталанта Аталанта Торино Торино Сассуоло Сассуоло Италия Болонья Болонья Кальяри Кальяри Удинезе Удинезе Дженоа Дженоа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Севилья
19:30
Эйбар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук