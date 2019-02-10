Фрозиноне сенсационно обыграл Сампдорию, Аталанта в волевом стиле обыграла СПАЛ: 23 тур Серии А, матчи воскресенья

В матче 23 тура Серии А Болонья и Дженоа расписали мировую, Торино оказался сильнее Удинезе. Счет и отчет читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Болонья – Дженоа – 2:1

Голы: Дестро, 17, Сапата, 79 – Лерагер, 33

Аталанта – СПАЛ – 2:1

Голы: Иличич, 57, Сапата, 79 – Петанья, 8

Сампдория – Фрозиноне – 0:1

Гол: Чиофани, 25

Торино – Удинезе – 1:0

Гол: Айна, 31

Удаление: Де Майо, 90+7

Сассуоло – Ювентус – начало матча в 19:00

Милан – Кальяри – начало матча в 21:30

Болонья не смогла удержать преимущество над Дженоа. Дестро открыл счет на 17 минуте, однако Лерагер очень быстро сравнял его. Команды имели возможности во втором тайме, однако больше забить им так и не удалось.



Болонья после этой игры имеет 18 очков и все еще располагается рядом с зоной вылета, Дженоа с 25 пунктами расположилась на 13 позиции.



Аталанта в волевом стиле вырвала победу над СПАЛом. "Бергамаски" пришлось отыгрываться, ведь в самом дебюте игры СПАЛ вышел вперед благодаря голу Петаньи. Отыграться удалось во второй половине, Иличич отличился с передачи Сапаты. А в конце игры Дуван принес победу Аталанте.



Аталанта набрала 38 очков и поднялась на 4 место, СПАЛ с 22 пунктами остался на 14 позиции.



Фрозиноне сенсационно обыграл Сампдорию. Аутсайдерам удалось забить при минимуме моментов у ворот Аудеро в первом тайме, а вот генуэзцы имели несколько возможностей сравнять счет, однако гостям удалось удержать сенсационный результат.



Благодаря этой победе Фрозиноне набрал 16 пунктов и улучшил свои шансы остаться в Серии А на следующий сезон, Сампдория с 33 очками опустилась на 9 место.



Торино минимально одолел Удинезе. Единственный гол в первом тайме на счету Айны с передачи Ансальди. Удинезе еще и остался в меньшинстве из-за удаления Де Майо, поэтому Торино праздновал победу.



Благодаря своей победе Торино набрал 34 очка и поднялся на 8 место, Удинезе с 19 пунктами остался рядом с зоной вылета.