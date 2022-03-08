РФС подал общий иск, пытаясь опротестовать решение исполкомов ФИФА и УЕФА об отстранении всех футбольных команд страны-агрессорки от участия в международных соревнованиях.

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Россия умоляет восстановить в правах свои команды, а также просит приостановить действия решений ФИФА и УЕФА на время рассмотрения дела. САS инициировал две отдельные процедуры, решение о возможности приостановить дисквалификацию будет принято в ближайшие дни, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, 24 февраля Россия начала захватническую войну на территории Украины. Цивилизованный мир мгновенно отреагировал на действия агрессора санкциями, в том числе и в спортивной сфере. Следовательно, команды страны-агрессорки выкинули из всех международных соревнований.

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