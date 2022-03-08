РФС подав спільний позов, намагаючись опротестувати рішення виконкомів ФІФА та УЄФА про відсторонення усіх футбольних команд країни-агресорки від участі в міжнародних змаганнях.

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Росія благає відновити у правах свої команди, а також просить призупинити дії рішення ФІФА та УЄФА на час розгляду справи. САS ініціював дві окремі процедури, рішення щодо можливості призупинити дискваліфікацію буде ухвалене найближчими днями, повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, 24 лютого Росія почала загарбницьку війну на території України. Цивілізований світ миттєво відреагував на дії агресора санкціями, зокрема, і у спортивній сфері. Відтак, команди країни-агресорки викинули з усіх міжнародних змагань.

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