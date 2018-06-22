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Сарри возглавит Челси на этой неделе

18 июня 11:47 214 Читати українською
Сарри возглавит Челси на этой неделе
Маурицио Сарри / фото: Twitter BBC

Челси все же договорился с Маурицио Сарри о сотрудничестве. Об этом информирует Football Italia, ссылаясь на авторитетные итальянские СМИ.

Челси договорился с Наполи, что выкупит контракт тренера за 5 млн евро. Напомним, ранее клубы не могли договориться, ведь английский клуб отказывался платить за Сарри клаусулу в размере 8 млн евро.

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Также Сарри уже был замечен фанатами Челси в Лондоне в одном из отелей. Это подтверждает факт переговоров тренера с "аристократами", которые, по информации СМИ, должны финишировать во вторник, 19 июня.

Еще стало известно, что Челси пообещал Наполи не активировать клаусулы таких игроков, как Петра Зелински, Рауля Альбиоля и Ельсейда Хюсая.

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Вместе с Сарри в лондонский клуб придет его тренерский штаб, который работает с Маурицио еще со времен Эмполи. Сейчас британские СМИ добавляют, что коуч начал составлять план подготовки команды к следующему сезону.

Антонио Конте, скорее всего, получит 10 млн евро компенсации за разрыв контракта.

Теги
Англия Челси Челси Наполи Наполи Маурицио Сарри Маурицио Сарри Антонио Конте Антонио Конте
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