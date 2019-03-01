Сарри вернет Кепу в стартовый состав Челси – испанец сможет сыграть против Динамо

Похоже, главный тренер Челси Маурицио Сарри решил простить своего наглого голкипера Кепу Аррисабалагу.

Кэпа Аррисабалага вернется в стартовый состав Челси в одном из двух ближайших поединков, сообщает официальный твиттер клуба.

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Стоит отметить, что в прошлом поединке против Тоттенхэма (2:0) ворота защищал Вилли Кабальеро.

Напомним, в конце второго экстра-тайма финала Кубка английской лиги наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

Следующие поединки Челси проведет против Фулхэма в рамках Премьер-лиги и против киевского Динамо в Лиге Европы.

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