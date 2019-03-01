Саррі поверне Кепу в стартовий склад Челсі – іспанець зможе зіграти проти Динамо

Схоже, головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вирішив пробачити свого нахабного голкіпера Кепу Аррісабалагу.

Кепа Аррісабалага повернеться в стартовий склад Челсі в одному з двох найближчих поєдинків, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Варто відзначити, що в минулому поєдинку проти Тоттенхема (2:0) ворота захищав Віллі Кабальєро.

Нагадаємо, наприкінці другого екстра-тайму фіналу Кубка англійської ліги наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Наступні поєдинки Челсі проведе проти Фулхема в рамках Прем'єр-ліги та проти київського Динамо у Лізі Європи.

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