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Саррі поверне Кепу в стартовий склад Челсі – іспанець зможе зіграти проти Динамо

16:37 123 Читать на русском
Саррі поверне Кепу в стартовий склад Челсі – іспанець зможе зіграти проти Динамо
Кепа Аррісабалага / Фото Goal

Схоже, головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вирішив пробачити свого нахабного голкіпера Кепу Аррісабалагу.

Кепа Аррісабалага повернеться в стартовий склад Челсі в одному з двох найближчих поєдинків, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Варто відзначити, що в минулому поєдинку проти Тоттенхема (2:0) ворота захищав Віллі Кабальєро.

Нагадаємо, наприкінці другого екстра-тайму фіналу Кубка англійської ліги наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Наступні поєдинки Челсі проведе проти Фулхема в рамках Прем'єр-ліги та проти київського Динамо у Лізі Європи.

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Теги
Англія Віллі Кабальєро Віллі Кабальєро Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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