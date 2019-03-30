Сарри рассказал о будущем Хадсон-Одоя

Главный тренер Челси Маурицио Сарри считает, что Каллум Хадсон-Одой останется в команде.

"Я думаю, что он останется. Не могу сказать, подпишет ли он новый контракт, но я думаю, что он останется в любом случае.

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Я посмотрел где-то 20-25 минут матча сборной Англии. Каллум не лучшим образом провел первые 20 минут справа. Он сразу же очень хорошо проявил себя на левом фланге. Я очень хорошо его знаю, и я прекрасно знаю, что он предпочитает играть слева.

Для меня нет проблемы поставить его в стартовый состав на матч АПЛ. Он готов. Но я могу выпустить только двух вингеров, а у нас есть Азар, Виллиан и Педро.

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В ближайшем будущем, вероятно, он будет играть с первых минут в 75-80 процентах матчей. В прошлом сезоне Каллуму было всего 17 лет, и он провел 3-4 матча. В этом сезоне до 18-ти лет он провел 19-20 матчей. Это правильное развитие", – цитирует Сарри Sky Sports.