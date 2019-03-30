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Саррі розповів про майбутнє Хадсон-Одоя

08:26 105 Читать на русском
Саррі розповів про майбутнє Хадсон-Одоя
Каллум Хадсон-Одой /Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вважає, що Каллум Хадсон-Одой залишиться в команді.

"Я думаю, що він залишиться. Не можу сказати, чи підпише він новий контракт, але я думаю, що він залишиться в будь-якому випадку.

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Я подивився десь 20-25 хвилин матчу збірної Англії. Каллум не кращим чином провів перші 20 хвилин справа. Він відразу ж дуже добре проявив себе на лівому фланзі. Я дуже добре його знаю, і я прекрасно знаю, що він вважає за краще грати зліва.

Для мене немає проблеми поставити його в стартовий склад на матч АПЛ. Він готовий. Але я можу випустити тільки двох вінгерів, і у нас є Азар, Вілліан і Педро.

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У найближчому майбутньому, ймовірно, він буде грати з перших хвилин в 75-80 відсотках матчів. У минулому сезоні Каллуму було всього 17 років, і він провів 3-4 матчі. У цьому сезоні до 18-ти років він провів 19-20 матчів. Це правильний розвиток", – цитує Саррі Sky Sports.

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