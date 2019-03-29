Челси хочет удержать Хадсон-Одоя зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю

Челси ведет переговоры о продлении контракта с Каллумом Хадсон-Одоем.

"Синие" пытаются удержать молодого таланта в своем составе. Руководство Челси уже предлагало Хадсон-Одою контракт с зарплатой в 85 тисяч фунтов в неделю, но получило отказ.

Хадсон-Одой – второй самый молодой футболист, вышедший в стартовом составе сборной Англии на официальный матч

Теперь лондонский клуб готов поднять свое предложение до 100 тысяч фунтов в неделю, сообщает London Evening Standard. Отметим, что контракт нападающего действует до лета следующего года.

К слову, в услугах 18-летнего вундеркинда заинтересован ряд европейских грандов, в частности Манчестер Юнайтед и Бавария.