Независимо от исхода финального поединка чемпионата Европы, победителем форума станет один из представителей лондонского Челси.

На скамейке каждой национальной команды, которая продолжает свой путь на Евро, есть по крайней мере один игрок лондонского клуба. Поэтому трофей чемпионата Европы непременно получит футболист Челси.

Италия – Испания: Луис Энрике анонсировал главную битву полуфинала Евро-2020

В составе сборной Англии "пенсионеров" представляют Мейсон Маунт и Бен Чилвелл. В футболках Италии играют Жоржиньо и Эмерсон Пальмиери. В заявке Испании есть Сесар Аспиликуэта, в обойме Дании – Андреас Кристенсен.

Напомним, сборные Италии и Испании встретятся в первом полуфинале чемпионата Европы, стартовый свисток прозвучит 6 июля в 22:00. Вторая встреча Англия – Нидерланды состоится 7 июля, начало в 22:00. Для кого-то из игроков Челси футбольный сезон 2020/21 станет еще более результативным, ведь кроме кубка Лиги чемпионов, он получит трофей Евро-2020.

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