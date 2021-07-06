Керманич римського Лаціо Мауріціо Саррі озвучив умови, за яких півзахисник лондонського Челсі та збірної Італії Жоржінью стане претендентом на головний індивідуальний приз у світі футболу.

"Він стане кандидатом на "Золотий м'яч", якщо переможе на Євро. Він витончений гравець, не всі це розуміють.

Євро-2020: гравець Челсі гарантовано стане переможцем турніру

Усе здається простим із ним. У цьому і є його велич. Фанатам і журналістам було важко його прийняти в Челсі, але тепер я бачу, що його цінують", – цитує Саррі Football Italia.

Нагадаємо, що Жоржінью цьогоріч став переможцем Ліги чемпіонів. Окрім того, він може здобути Кубок Європи в складі національної команди. На Євро-2020 хавбек провів 5 матчів у складі збірної Італії.

Італія – Іспанія: анонс півфіналу Євро-2020