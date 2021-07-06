Противостояние между Италией и Испанией – это классика чемпионатов Европы. Обе сборные в рамках этого турнира встречались шесть раз, одержав по две победы и дважды сыграв вничью. Успешнее была "Фурия Роха", выбившая "Скуадру" из четвертьфинала в 2008 году (правда, лишь по пенальти) и громила её в финале-2012, в то время как у апеннинцев есть только победа в группе на Евро-1988 и триумф в 1/8 финала Евро-2016.

"У меня горькие воспоминания о финале в Киеве", – Бонуччи готовится отомстить Испании в полуфинале Евро-2020

Впрочем, это уже история, а прямо сейчас подопечные Роберто Манчини считаются фаворитами чемпионата. Аналитический портал Opta дает 39% вероятности победы Италии на Евро-2020, в то время как Испании дают всего 23% (у Англии – 28%). Это – очень крутые цифры, однако нынешнее первенство Европы крайне непредсказуемо, а конкретно "Скуадра Адзурра" и "Фурия Роха" ещё и имеют серьезные проблемы перед финалом.

Футбол итальянцев трудно назвать открытием турнира, ведь подопечные Роберто Манчини радовали ярким атакующим стилем ещё в квалификации, но продолжение перформанса на Евро-2020 действительно впечатляет. Итальянцы за 1 секунду владения продвигают мяч аж на полтора метра (больший показатель имеет только Дания) и одновременно с этим качественно катают мяч – за одно владение команда делает 4,5 передач. "Скуадре" удаётся сочетать скорость и вертикальность, присущие контратакующим коллективам, с основательной подготовкой позиционного наступления (что характерно скорее для испанцев).

Что самое важное, Италия не страдает прагматизмом. В четвертьфинале Евро против Бельгии команда вела со счетом 2:1, но вообще не отказалась от фирменных коротких розыгрышей, высокого прессинга и рывков фулбеков по флангам – хотя это раскрывало игру. Несмотря на такую ​​агрессию, подопечные Роберто Манчини пропустили всего 2 гола на Евро-2020, причем только один прилетел в основное время.

Настолько крутой футбол позволяет "Скуадре" устанавливать исторические достижения. Италия одержала уже 15 подряд победу в рамках чемпионата Европы с учетом матчей квалификации, что является абсолютным рекордом соревнования. Кроме того, сборная превзошла свой рекорд 1930-х годов и рекорд Аргентины 1990-х, не проигрывая 32 матча подряд, а лидерами в этому рейтинге являются Бразилия и Испания – у них по 35. Интересно, что в 1930-х подобная несокрушимость апеннинцев завершилась двумя победами на чемпионатах мира.

Сейчас все говорят о триумфе на Евро, но для начала необходимо пройти Испанию. С этим могут возникнуть проблемы. Во-первых, из-за разрыва ахилла вылетел Спинаццола – левый фулбек "Скуадры" был лидером команды по продвижению мяча и вообще считался одним из лучших футболистов на турнире. Во-вторых, работа итальянцев под интенсивным прессингом вызывает вопросы – агрессивное давление швейцарцев подопечные Роберто Манчини проходили легко, устроив разгром, но австрийцев в схожих условиях удалось дожать лишь на классе в овертайме. Где же была настоящая Италия? Сегодня и узнаем. Испания по интенсивности прессинга является лучшей на Евро-2020.

Вообще, со столь мощным соперником итальянцы дела еще не имели. "Фурия Роха" лидирует не только по качеству прессинга, но и по владению мячом (67%) и количеству ожидаемых голов (11,4) – причем подопечные Луиса Энрике создают моментов на 2,08 xG в каждом матче без учета пенальти. Разница между созданными и допущенными голевыми шансами составляет +8,68 xG – это лучший результат на Евро-2020. Кроме того, по собственным воротам команда позволяет пробивать не более 5 раз за игру. Конечно же, Испания и здесь лидирует.

Испания демонстрирует один из самых стильных, сложных и агрессивных футболов на Евро-2020. Даже пропуская много (как в 1/8 финала с Хорватией), команда забивала ещё больше. На фоне прагматичных сборных, коих было достаточно на чемпионате, этот коллектив очень радует желанием играть, а не только добиваться результата. При этом "Фурия" не стоит на месте, постоянно меняясь и добавляя в качестве: Луис Энрике тасовал пары центрбеков, возвращением Бускетса он наладил дистрибуцию в центре поля, на правый край обороны коуч вовремя ввёл Аспиликуэту, а вингеров в каждом поединке тренер просит обмениваться флангами – как следствие, Испания стала опасной во всех зонах, а голы забивать начал даже Мората.

Проблемой, однако, выступает игра в обороне. "Фурия Роха" лидирует на Евро-2020 по остроте допущенных ударов (0,21 xG в среднем – это очень много). По воротам Симона за 5 матчей пробивали 34 раза, причем 13 выстрелов представляли собой явные голевые возможности. Имено так Испания платит за отсутствие сыгранной пары центрбеков и их нацеленность на розыгрыши (Гарсия и Ляпорт редко защищаются в штрафной), а кроме того подопечные Луиса Энрике вообще не контролируют ситуации после вбросов с аутов. Между тем, хорваты забивали пиренейцам и после них.

Несмотря на эти минусы, перед матчем со Швейцарией "Фурия Роха" казалась стабильной и яркой командой с явными претензиями на победу в турнире. Впрочем, случился провал: при 68% владения мячом испанцы в основное время уступили по количеству ударов (8:9, 2:2 из пределов штрафной) и серьёзно просели по части работы на чужой трети – там пиренейцы бегали всего 23% игрового времени, в то время как средний показатель по Евро держался на уровне 36%. Оставшись в большинстве, Испания разрывала соперника в овертайме (21:0 по ударам), но здесь уже подвели давние проблемы с реализацией – по конверсии моментов в голы "Фурия" является самым слабым полуфиналистом (9,1%).

Всё это вполне могло завершиться вылетом в серии пенальти в четвертьфинале, но Испании повезло. Италия же в полуфинале прощать не станет, поэтому сегодня подопечным Луиса Энрике нужно собраться.

Кадровая ситуация

У сборной Италии единственной потерей остаётся Спинаццола, которого уже прооперировали. На левом фланге обороны "Скуадры" его должен заменить Эмерсон. Флоренци уже восстановился от повреждения, а дисквалифицированных в составе апенницев нет.

Единственной проблемой сборной Испании можно назвать форму Сарабии. Он получил повреждение приводящей мышцы в первом тайме со Швейцарией – вряд ли он сможет восстановиться к сегодняшнему матчу, поэтому вполне вероятным кажется появление Ольмо в старте. Кроме того, по индивидуальной программе тренировался Ляпорт, но центрбек должен сыграть – Эмерик не пропустил ни одной минуты на Евро-2020.

Ориентировочные составы на матч Италия – Испания

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Симон – Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба – Коке, Бускетс, Педро – Торрес, Мората, Ольмо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры и прогнозисты из Opta считают фаворитом Италию. Это и неудивительно, ведь "Скуадра" провела турнир ровно, удерживая игру под контролем во всех матчах – не в последнюю очередь из-за лучшей обороны. Подопечные Роберто Манчини не раздавали очки середнякам в группе, не теряли победу 3:1 в концовке встречи и всего лишь раз выходили в овертайм – причём до серии пенальти дело не дошло. Что самое главное, в футболе апеннинцев не возникало явных структурных перекосов. Италия во всех линиях и во всех фазах игры выглядела организованно и стабильно.

Испания превосходит в атаке. У "Фурии Рохи" очень агрессивный соперник, но команда Луиса Энрике и создаёт больше, и выглядит разнообразнее – всё же, у "Скуадры" прослеживается явная зависимость от своих фланговых рывков (а тут ещё и Спинаццола травмировался). Кроме того, пиренейцы очень интенсивно прессингуют, а подобный стиль игры соперника Италия не любит. В конце концов, при всех плюсах в обороне, итальянцы пропускали в обоих матчах плей-офф, поэтому и сегодня можно прогнозировать гол в ворота Доннаруммы.

Впрочем, больше шансов на победу имеют именно итальянцы. Испания агрессивно прессингует и много атакует, но при столь дырявой обороне избежать ответного гола подопечным Луиса Энрике не удастся. При равном же счёта гору должна взять лучшая организованность "Скуадры" и её более сильнее оборона.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы обидчиков сборной Украины и других полуфиналистов