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Сарри получит дополнительные меры безопасности из-за угрозы коронавируса, – СМИ

20:35 39 Читати українською
Сарри получит дополнительные меры безопасности из-за угрозы коронавируса, – СМИ
Маурицио Сарри / LaPresse

Туринский Ювентус примет дополнительные меры безопасности меры ради защиты жизни и здоровья своего главного тренера Маурицио Сарри.

"Старая синьора" усилит профилактические меры тренеру, который находится в самоизоляции. Об этом сообщает Tuttosport.

Динамо Лобановского проиграло Ювентусу с Зиданом, Дель Пьеро и Индзаги и вылетело из ЛЧ – 22 года легендарному матчу

Какие дополнительные меры будут применены – пока неизвестно. Сарри находится в группе риска, поскольку ему уже 60, а также он выкуривает по несколько пачек сигарет в день. Кроме того, в прошлом году алленаторе перенес пневмонию.

Напомним, что в Ювентусе коронавирусом заболели Даниэле Ругани и Блез Матюиди. Италия стала новым эпицентром пандемии после того, как распространение болезни прекратилось в Китае.

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Теги
коронавирус Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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