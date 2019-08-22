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Сарри из-за пневмонии пропустит два матча Ювентуса в Серии А

20:22 24 Читати українською
Сарри из-за пневмонии пропустит два матча Ювентуса в Серии А
Маурицио Сарри / Reuters

Итальянский специалист не сможет руководить командой из-за проблем со здоровьем.

 

Маурицио Сарри не сможет присутствовать на матчах Ювентуса против Пармы (24 августа) и Наполи (31 августа), информирует официальный сайт туринцев.

Челси поддержал Сарри после известия о его болезни

60-летний специалист продолжает свою реабилитацию после пневмонии. Сегодня он прошел дополнительные медицинские тесты, которые показали заметные улучшения, однако Сарри все еще стоит воздержаться от чрезмерных нагрузок. Если восстановление пойдет по плану, то наставник "зебр" вернется к работе через несколько недель.

Напомним, Сарри возглавил Ювентус этим летом после одногодной каденции в лондонском Челси.

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Италия Парма - Ювентус Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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