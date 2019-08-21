Челси поддержал Сарри после известия о его болезни

Лондонцы не остались равнодушными к своему бывшему наставнику, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Челси в своем официальном твиттере опубликовал пожелания скорейшего выздоровления для Маурицио Сарри.

У Сарри диагностировали пневмонию – наставнику Ювентуса необходим курс терапии

На прошлой неделе новый наставник Ювентуса болел гриппом. После обследования у итальянца диагностировали пневмонию, которая заберет у Сарри несколько недель на реабилитацию.

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К слову, фанаты Челси имели не слишком гладкие отношения с 60-летним специалистом в течение его односезонной каденции. Тем не менее, Сарри смог обеспечить команде участие в Лиге чемпионов 2019/20, а также добыл титул Лиги Европы.